Жителей Заречного пригласили на уборку и пикник в зоне отдыха

19.08.2022 | 08:38

В субботу, 20 августа, в Заречном проведут экологическую акцию. Активисты намерены убрать территорию, прилегающую к Лесному пруду.

«Пришедших ждет уборка леса в дружной компании, традиционный пикник с обменом принесенными с собой вкусностями (чашки приносите с собой), мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению травянчика», - пояснили организаторы.

Участники соберутся в 9:00 у гостиницы на берегу пруда. С собой советуют взять воду и средства от комаров.

Еще одну акцию по уборке зоны отдыха «Лесная» запланировали на 14:00 19 августа. Однако горожане, прочитав анонс, не оценили выбор времени для мероприятия.

«Как попасть на акцию в пятницу рабочему человеку?» - задался вопросом один из комментаторов. На его критику не отреагировали.