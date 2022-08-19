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Общество

Жителей Заречного пригласили на уборку и пикник в зоне отдыха

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В субботу, 20 августа, в Заречном проведут экологическую акцию. Активисты намерены убрать территорию, прилегающую к Лесному пруду.

«Пришедших ждет уборка леса в дружной компании, традиционный пикник с обменом принесенными с собой вкусностями (чашки приносите с собой), мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению травянчика», - пояснили организаторы.

Участники соберутся в 9:00 у гостиницы на берегу пруда. С собой советуют взять воду и средства от комаров.

Еще одну акцию по уборке зоны отдыха «Лесная» запланировали на 14:00 19 августа. Однако горожане, прочитав анонс, не оценили выбор времени для мероприятия.

«Как попасть на акцию в пятницу рабочему человеку?» - задался вопросом один из комментаторов. На его критику не отреагировали.

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Источник — фото pexels.com
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Гость||

ПИ боится слова "субботник". Ага идите уберитесь там.

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