В Заречном акцию по благоустройству назначили на рабочее время

18.08.2022 | 08:29

Жителей Заречного призвали поучаствовать в благоустройстве зоны отдыха «Лесная». Акцию назначили на пятницу, 19 августа.

«После приведения в порядок береговой линии каскада прудов в зоне отдыха «Солнечная» к нам поступают предложения жителей об организации очистки береговой линии пруда в зоне отдыха «Лесная». В 14:00 встречаемся на плотине (у маяка)», - пояснили в местном управлении материально-технического обеспечения.

Желающим обещали предоставить мешки и перчатки для уборки.

«Приглашаем самых активных, самых неравнодушных, самых ответственных, самых любящих город людей!» - подчеркнули организаторы.

Впрочем, местные жители сочли время акции не вполне удобным. «Как попасть на акцию в пятницу рабочему человеку?» - задался вопросом один из комментаторов. На его критику пока не отреагировали.