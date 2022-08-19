У пензенского храма вновь пройдет благотворительная ярмарка

19.08.2022 | 17:54

В воскресенье, 21 августа, в преддверии начала учебного года в Пензе состоится благотворительная вещевая ярмарка.

Бесплатно получить вещи можно будет на площади у храма Серафима Саровского (ул. Клары Цеткин, 61). В ассортименте будет представлена школьная форма, детская одежда и обувь, одежда для взрослых.

«Время работы ярмарки - с 9:00 до 12:00. К участию приглашаются все желающие», - сообщается на странице Пензенской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительные вещевые ярмарки в храме на Шуисте стали уже традиционными. Они проходили и в прошлом, и в позапрошлом годах. В 2022-м благотворительная ярмарка была организована в апреле. За несколько часов столы и вешалки опустели.

Как правило, посетителям благотворительной ярмарки предлагают обувь, верхнюю одежду, трикотаж, брюки, платья, блузки, рубашки. Наибольшим спросом пользуется мужская одежда - ее разбирают очень быстро.