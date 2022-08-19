Сетевое издание|18+|Пятница|19 авг 2022|18:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

У пензенского храма вновь пройдет благотворительная ярмарка

Печать
Telegram

В воскресенье, 21 августа, в преддверии начала учебного года в Пензе состоится благотворительная вещевая ярмарка.

Бесплатно получить вещи можно будет на площади у храма Серафима Саровского (ул. Клары Цеткин, 61). В ассортименте будет представлена школьная форма, детская одежда и обувь, одежда для взрослых.

«Время работы ярмарки - с 9:00 до 12:00. К участию приглашаются все желающие», - сообщается на странице Пензенской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительные вещевые ярмарки в храме на Шуисте стали уже традиционными. Они проходили и в прошлом, и в позапрошлом годах. В 2022-м благотворительная ярмарка была организована в апреле. За несколько часов столы и вешалки опустели.

Как правило, посетителям благотворительной ярмарки предлагают обувь, верхнюю одежду, трикотаж, брюки, платья, блузки, рубашки. Наибольшим спросом пользуется мужская одежда - ее разбирают очень быстро.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/club20094001
0
0
0
 
Гость||

Там все шмотки после умерших родственников?

Гость||

Богохульство с убитых вещи кошмар

Гость||

А говорят,что люди стали жить богаче?

Гость||

Всё преподносится как церковная благотворительность,а в чём она?

Если-бы церковь купила на свои деньги(не кружечный сбор с прихожан) школьные принадлежности,форму,продукты и раздали всё новое,то это была-бы благотворительность...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте