Ветераны предложили переименовать один из скверов Пензы

18.10.2025 | 10:19

Представители ветеранских организаций обратились к главе Пензы по поводу наименования сквера за городской администрацией.

Территорию на пересечении улиц Володарского и Максима Горького в последние месяцы называли сквером Воинской доблести (официально это наименование не закреплено). В народе она известна как сквер «У Белых Рос» или «Афганские ворота».

Олег Денисов обратил внимание, что тематическое содержание зоны давно расширилось, здесь появились объекты, посвященные не только участникам Афганской войны, но и других вооруженных конфликтов.

«Обсудили вопрос с руководителем Пензенского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрием Владимировичем Красновым и председателем Ассоциации ветеранов СВО Пензенской области Александром Владимировичем Артамошкиным», - написал Денисов в своем телеграм-канале.

Зону предложили назвать сквером Мужества. Также имеется вариант «Во славу русского оружия».

«Пока все идеи - на стадии рассмотрения», - подчеркнул Олег Денисов.