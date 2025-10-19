Стали известны подробности о погибшем при пожаре в селе Потьма

19.10.2025 | 12:20

При пожаре в селе Потьма Мокшанского района погиб 54-летний мужчина. Он проживал один в деревянном доме на улице Советской.

Трагедия случилась ночью в пятницу, 17 октября. Сообщение в МЧС поступило в 21:15. На борьбу с огнем направили 4 пожарных и 3 спецмашины.

Дом сгорел, внутри было обнаружено тело мужчины без каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и причины произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая