Синоптики подготовили прогноз погоды на 18 октября

17.10.2025 | 20:30

18 октября в Пензенской области будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +7...+12. К следующей ночи температура опустится до +1...+6.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в предстоящие выходные регион окажется во власти атмосферных фронтов западного циклона, ожидается преобладание пасмурной погоды.

В старину подмечали: если снег 18 октября не выпадет, то зима наступит не скоро.