Общество

«Черная дыра»: в Сердобске на важной дороге 4 месяца нет освещения

В Сердобске уже 4 месяца полностью отсутствует освещение на участке улицы Комсомольской. Пешеходы и водители вынуждены пробираться в кромешной тьме.

О «черной дыре» в городе рассказал в местной группе соцсети «ВКонтакте» местный житель. По его словам, эта улица соединяет 2 микрорайона города, ведет к Сосновому бору. По краям проезжей части оборудованы тротуары.

«Вы весь свет района решили оставить в сквере «Семья»? Таким образом думаете сэкономить для получения годовой премии? Или темнота улицы Комсомольской направлена на повышение рождаемости в городе?» - задал вопрос автор поста администрации города.

Он напомнил чиновникам, что приближается зима, а следовательно, темнеть на улице будет рано.

На обращение ответил представитель администрации Сердобского района.

«Как пояснил представитель отдела муниципального хозяйства администрации города Сердобска, уличное освещение по улице Комсомольской (от территории общего пользования «Сосновый бор - семейная аллея» до улицы Балашовской) находится в рабочем состоянии.

На участке дороги по улице Комсомольской (от Балашовской до улицы Гагарина) произошло короткое замыкание на линии уличного освещения. Работы по устранению неисправности ведутся, мы постараемся завершить их как можно скорее. После завершения работ уличное освещение будет восстановлено», - сообщил он.

Ответ сердобчане восприняли с недоверием. «Ну вот опять двадцать пять. Когда приезжает губернатор, сразу же днем готовы включать фонари в солнечную ясную погоду. А тут замыкание», «Вот это короткое замыкание! Длиною в жизнь! Лето и осень пролетели, а у них все короткое замыкание», «Такие «замыкания», «обрывы из-за порывистого ветра» очень удобны для экономии при уменьшении светового дня», - высказали мнение пользователи.

Источник — фото группы «Мой Сердобск»
