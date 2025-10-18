Срок явки в военкомат по повестке задумали ограничить 30 днями

18.10.2025 | 13:55

В России срок явки в военкомат по электронной повестке намерены ограничить 30 днями. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В законопроекте предлагается пересмотреть существующие сроки призыва на срочную службу. Рассылку повесток, медицинские освидетельствования, заседания призывных комиссий хотят вести весь год. Сбор и отправка граждан к месту службы будет проходить так, как и сейчас, с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря.

Срок явки по повестке ограничили 30 днями, чтобы призывник успел решить все свои вопросы и подготовиться к службе, пояснил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, этот срок не повлияет на введение ограничительных мер. Речь идет, в частности, о запрете призывникам на выезд за границу. Он начнет действовать сразу же, как гражданину выпишут повестку.

Помимо поправки, связанной с предельным сроком явки по повестке, в законопроект внесли и другие. Так, призывные комиссии предложили наделить правом принимать решение об отсрочке или освобождении от призыва заочно, без личной явки гражданина.