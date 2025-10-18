Сетевое издание|18+|Суббота|18 окт 2025|14:23
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

Общество

Срок явки в военкомат по повестке задумали ограничить 30 днями

Печать
Telegram

В России срок явки в военкомат по электронной повестке намерены ограничить 30 днями. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

В законопроекте предлагается пересмотреть существующие сроки призыва на срочную службу. Рассылку повесток, медицинские освидетельствования, заседания призывных комиссий хотят вести весь год. Сбор и отправка граждан к месту службы будет проходить так, как и сейчас, с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря.

Срок явки по повестке ограничили 30 днями, чтобы призывник успел решить все свои вопросы и подготовиться к службе, пояснил в беседе с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, этот срок не повлияет на введение ограничительных мер. Речь идет, в частности, о запрете призывникам на выезд за границу. Он начнет действовать сразу же, как гражданину выпишут повестку.

Помимо поправки, связанной с предельным сроком явки по повестке, в законопроект внесли и другие. Так, призывные комиссии предложили наделить правом принимать решение об отсрочке или освобождении от призыва заочно, без личной явки гражданина.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети