В пензенском храме бесплатно раздадут одежду и обувь

29.05.2021 | 11:27

В следующее воскресенье, 6 июня, в Пензе пройдет благотворительная вещевая ярмарка, где будут бесплатно раздавать бывшие в употреблении вещи.

Акция запланирована с 9:00 до 12:00 на площади перед храмом во имя преподобного Серафима Саровского, расположенного по адресу: ул. Клары Цеткин, 61.

«Посетителям будут предложены обувь, верхняя одежда, трикотаж, брюки, платья, блузки, рубашки», - рассказали организаторы ярмарки.

Благотворительная раздача одежды проходит возле храма на Шуисте не в первый раз. В 2020 году она проводилась в марте, перед началом эпидемии коронавируса, и в августе.

По словам организаторов, особым спросом пользуется мужская одежда - ее разбирают очень быстро. Пополнить гардероб смогут также женщины и дети.