Общество

В пензенском храме бесплатно раздадут одежду и обувь

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В следующее воскресенье, 6 июня, в Пензе пройдет благотворительная вещевая ярмарка, где будут бесплатно раздавать бывшие в употреблении вещи.

Акция запланирована с 9:00 до 12:00 на площади перед храмом во имя преподобного Серафима Саровского, расположенного по адресу: ул. Клары Цеткин, 61.

«Посетителям будут предложены обувь, верхняя одежда, трикотаж, брюки, платья, блузки, рубашки», - рассказали организаторы ярмарки.

Благотворительная раздача одежды проходит возле храма на Шуисте не в первый раз. В 2020 году она проводилась в марте, перед началом эпидемии коронавируса, и в августе.

По словам организаторов, особым спросом пользуется мужская одежда - ее разбирают очень быстро. Пополнить гардероб смогут также женщины и дети.

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Гость||

Попы и бесплатно?

Не верю

Гость||

А расширить свой туз можно

Гость||

Откуда у попов одежда и обувь?

Гость||

мокасины 44 будут? Вранглер еще интересует 54 размера

Гость||

Гость писал(a):

Откуда у попов одежда и обувь?
От тех кто им приносит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В следующее воскресенье, 6 июня, в Пензе пройдет благотворительная вещевая ярмарка, где будут бесплатно раздавать бывшие в употреблении вещи.
РПЦ не бедная организация и спонсоры у неё не бедные. Неужели сложно было организовать ярмарку с НОВОЙ одеждой?

Гость||

дожились

Гость||

Это вся одежда из морга с умерших

Гость||

конечно от туда.

Гость||

Холодный Пиво и квас лучше раздайте, я приду

Гость||

Кто пациентам из Евграфова раздал смартфоны!?

Гость||

Гость писал(а):

> Кто пациентам из Евграфова раздал смартфоны!?

Мне не нужен смартфон, я через матрицу подключаюсь и пишу здесь

Гость||

Наберут,потом на гидрострое продают

Гость||

Лучше бы день барбекю устроили для жителей.

Гость||

Гость писал(а):

> Наберут,потом на гидрострое продают

И ЧО?

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Имя: Гость
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