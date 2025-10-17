Исполнительский сбор, взыскиваемый с должников, решили повысить

17.10.2025 | 18:27

В России хотят повысить исполнительский сбор с 7% до 12%. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство.

Исполнительский сбор - это денежный штраф, который накладывает на должника судебный пристав, если тот в установленный срок не исполнил требования исполнительного документа. Он зачисляется в федеральный бюджет.

«Предлагается усовершенствовать институт исполнительского сбора, увеличив его размер с 7% до 12%, и тем самым сделать более эффективным инструментом воздействия на должника, мотивирующим его к скорейшему исполнению требований исполнительного документа», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается взыскивать исполнительский сбор одновременно с основной суммой долга. Сейчас это делают только после полного погашения задолженности.

«Законопроект направлен на своевременное исполнение судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, в том числе по вопросам уплаты алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, компенсации ущерба, причиненного преступлением, а также морального вреда», - подчеркивается в документе.