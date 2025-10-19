19.10.2025 | 10:02

В воскресенье, 19 октября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

«Сложно переоценить ваш вклад в развитие благоустройства города и создание комфортных условий для жизнедеятельности пензенцев, ведь от вашей повседневной работы зависит не только состояние дорожной сети областного центра, но и безопасность транспортного движения», - отметил Денис Соболев.

Он подчеркнул, что за каждым километром дорог стоит нелегкий, но нужный всем труд.

«Примите слова искренней благодарности за высокий уровень профессионализма, ответственный подход к работе и верность избранному делу», - обратился к дорожникам Соболев.

Он пожелал им крепкого здоровья, счастья, удачи на жизненном пути, успехов во всех начинаниях, добра, благополучия и достатка.