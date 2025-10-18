19 октября в Пензенской области воздух прогреется до +12 градусов

18.10.2025 | 15:27

В Пензенской области в воскресенье, 19 октября, ожидается дождливая погода, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

В ночь на второй выходной температура опустится до +1…+6 градусов. В большинстве районов области ожидаются небольшие осадки.

Утром будет около +7, вероятен дождь.

Днем синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. В большинстве районов региона пройдут небольшие осадки. Ветер подует с юга со скоростью 7-12 м/с. Термометр покажет +7…+12 градусов.

По прогнозам синоптиков, Пензенская область оказалась во власти атмосферных фронтов западного циклона, поэтому погода пасмурная и сырая.