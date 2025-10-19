20 октября в Пензе отключат свет в домах на нескольких улицах

19.10.2025 | 12:01

В понедельник, 20 октября, на некоторых улицах Пензы отключат электричество. В список, опубликованный ресурсниками, попали дома в центре города, на Южной Поляне, в Терновке, Заре, поселке Подлесном и на острове Пески.

С 8:30 до 10:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Зеленая Горка, 33, 35, 37, 37а, 49, 55, стр. 47 и 102; 3-й Земляничный пр-д, 45, 47, 51; индивидуальная застройка Заря-2, стр. 32, 72, 105, 114, 122, 123, 124; 4-й пр-д Мозжухина, 26, 28, 30, 32, 34; 5-й пр-д Мозжухина, 1, 11, 26; 6-й пр-д Мозжухина, 3-9, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, уч. 10; 7-й пр-д Мозжухина, 21; ул. Мозжухина, 28, 30, стр. 115; СНТ Заря (Заря), стр. 94.

С 8:30 до 12:00:

- площадь Мироносицкая, 3; ул. Ново-Революционная, 9-2; ул. Революционная, 15-1.

С 8:30 до 15:30:

- ул. Володарского, 71, 73.

8:30 до 16:00:

- ул. Батумская; ул. Новоселовка; ул. Спортивная; ул. Терновского; 1-й пр-д Терновского; ул. Ялтинская; пр-д Ялтинский;

- 2-я ул. Нейтральная, 1, 3-5, 7-10, 12-15, 17, 19-21; ул. Нейтральная, 76а, 78а, 78Б, 82Б, 84а, 86а, 88а; 1-й пр-д Парижской Коммуны, 1-13, 13а, 15, 17; 2-й пр-д Парижской Коммуны, 1-8, 23, 23а; ул. Парижской Коммуны, 1-6, 8-17, 17а, 19-27, 27а, 29-50, 52-54, 56-74, 74а, 77-84, 86, 88, 90, 92, 94, 96; пр-д Седова, 5-9, 20; ул. Седова, 1-19.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Богданова, 33, 46, 50, 50а, 52; ул. Свердлова, 25, 28, 32, 41; ул. Ялтинская, 17.

С 9:00 до 13:00:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36; ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54; ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные); ул. Новый Порядок, 1-7; ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5в, 23-45 (нечетные); ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), уч. 107а; ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32; пр-д Уфимский, 1, 3-10; ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27.

С 10:00 до 12:00:

- ул. Изумрудная, 27-39 (нечетные), уч. 41; индивидуальная застройка Заря-2, стр. 22, 23, 27, 30, 49; 4-й пр-д Мозжухина, 36, 38; 6-й пр-д Мозжухина, 1; 7-й пр-д Мозжухина, 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22, стр. 35.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Моршанская, 6; ул. Бурденко, 1-9, 11, 12, 15, 20, 21/19, 21/20, 21/20Б, 22, 22а, 24, 25-29, 31, 35-47 (нечетные); ул. Бурденко/ул. Лебедевская, 21/20; ул. Лебедевская, 12-18, 21-24, 26-30, 32-41, 43-52, 54-64; ул. Лебедевская/ул. Бурденко, 42/45; ул. Моршанская, 1-3, 6-13, 15, 17, 19; ул. Пески, 1-4, 6, 7, 9-18, 20, 22, 24; ул. Тельмана, 1-10, 12-14, 16, 18, 20.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.