В Пензе подписали документ о запрете спиртного 1 Сентября

15.08.2022 | 09:04

В День знаний, 1 Сентября, в Пензе будет ограничена продажа спиртного. Соответствующее постановление подписали в городской администрации.

Согласно документу, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендовано в этот день с 8:00 до 23:00 принять исчерпывающие меры по выполнению требований законодательства, касающихся запрета розничной продажи алкогольных напитков.

Районным администрациям поручено провести информационно-разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка и организовать оперативные группы для проверок. Усилить контроль рекомендовано и городскому управлению МВД.

Запрет продажи спиртного в дни проведения последнего звонка, выпускного вечера и 1 Сентября предусмотрен законом Пензенской области от 10 октября 2011 года. Несмотря на то что ограничение юридически уже зафиксировано, в преддверии каждой праздничной даты в администрации Пензы издают постановления, предписывающие выполнять эту норму.

В последний раз торговлю алкогольными напитками запрещали в день выпускных балов - 25 июня. Тогда в нарушениях уличили сотрудников 10 магазинов.