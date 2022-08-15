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Общество

В Пензе подписали документ о запрете спиртного 1 Сентября

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В День знаний, 1 Сентября, в Пензе будет ограничена продажа спиртного. Соответствующее постановление подписали в городской администрации.

Согласно документу, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендовано в этот день с 8:00 до 23:00 принять исчерпывающие меры по выполнению требований законодательства, касающихся запрета розничной продажи алкогольных напитков.

Районным администрациям поручено провести информационно-разъяснительную работу с руководителями объектов потребительского рынка и организовать оперативные группы для проверок. Усилить контроль рекомендовано и городскому управлению МВД.

Запрет продажи спиртного в дни проведения последнего звонка, выпускного вечера и 1 Сентября предусмотрен законом Пензенской области от 10 октября 2011 года. Несмотря на то что ограничение юридически уже зафиксировано, в преддверии каждой праздничной даты в администрации Пензы издают постановления, предписывающие выполнять эту норму.

В последний раз торговлю алкогольными напитками запрещали в день выпускных балов - 25 июня. Тогда в нарушениях уличили сотрудников 10 магазинов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Закупаемся 31-го!

Гость||

Гость писал(a):

Закупаемся 31-го!
Главное не выжрать всё до утра!

Гость||

Спасибо за напоминание затарюсь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

рекомендовано

Гость||

как же мы любим палить из всех пушек по воробью и бросаться с копьем на ветряные мельницы

Гость||

кто придумал,самим -то не смешно......

Гость||

Басня опять чудит

Гость||

Шинки закроют?

Гость||

"В День знаний, 1 Сентября, в Пензе будет ограничена продажа спиртного."

"...руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендовано в этот день .."

Не понял. Так запретить или рекомендовать?

Гость||

А песок с Московской уберут до 1 сентября?

Гость||

Гость писал(a):

Не понял. Так запретить или рекомендовать?
нам запретить а тем кто бабосы считает на кассе рекомендовать а они уж кому продадут а кому и нет, с них какой спрос? если только меньше отстегнул на верх то сразу же лишать всех няшных лицензяшек итп

Гость||

Да я считаю вообще надо на все выходные запрещать продажу спиртного. Пусть народ отдохнувший трезвыми глазами на мир окружающий взглянет и немного задумается о бренном бытие в нашей державе.

Гость||

Одно и тоже каждый год. Что нибудь менется от этого? Проблемма заранее закупиться или самим нагнать? Имитация работы

Гость||

А если об этом не сообщать? Уж за 2 недели!!!!

Гость||

Если запрещают 1 сентября, то значит школьники жрут спиртное 1 сентября. Но уже знают об этом и закупаются заранее.

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Имя: Гость
Комментарий:

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