В Пензе посетитель бара разбил стекло, сопротивляясь официанткам

05.08.2025 | 10:11

29-летний пензенец попытался уйти из бара в центральной части улицы Московской не рассчитавшись и в итоге встретился с росгвардейцами и полицейскими.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 5 августа, около 2:00.

Мужчина сделал заказ на общую сумму 9 000 рублей. Когда пришло время уходить, расставаться с деньгами ему не захотелось. Пензенец попытался покинуть бар, не оплачивая счет.

На его пути встали официантки. Мужчина сопротивлялся и в итоге разбил стекло входной двери.

На место вызвали правоохранителей. Прибывшие росгвардейцы задержали хулигана и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в областном управлении Росгвардии.