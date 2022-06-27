В Пензе выявили места, где в день выпускных продавался алкоголь

27.06.2022 | 11:49

В Пензе в день выпускных балов 25 июня 10 магазинов нарушили запрет на продажу алкоголя. Составлены административные протоколы.

В рейде приняли участие правоохранители, сотрудники районных администраций и управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Пиво в день выпускного продавали в магазинах и кафе на улицах Антонова, 47, Пушкина, 11, Беляева, 8, Воронова, 8, Ферганской, 11а, Терновского, 92, Новоселов, 48в, Клары Цеткин, 23, Луначарского, 15, а также на проспекте Победы, 113.

«За реализацию алкоголя без лицензии, неисполнение требований регионального законодательства (статья 14.16, часть 3, КоАП РФ) составили 2 административных протокола на руководителей кафе «Блюз» на Ленинградской, 10, магазина «Ручеек» на Калинина, 135», - добавили в пресс-службе администрации города.

В других местах нарушений комиссия не выявила.