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Общество

В Пензе выявили места, где в день выпускных продавался алкоголь

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В Пензе в день выпускных балов 25 июня 10 магазинов нарушили запрет на продажу алкоголя. Составлены административные протоколы.

В рейде приняли участие правоохранители, сотрудники районных администраций и управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Пиво в день выпускного продавали в магазинах и кафе на улицах Антонова, 47, Пушкина, 11, Беляева, 8, Воронова, 8, Ферганской, 11а, Терновского, 92, Новоселов, 48в, Клары Цеткин, 23, Луначарского, 15, а также на проспекте Победы, 113.

«За реализацию алкоголя без лицензии, неисполнение требований регионального законодательства (статья 14.16, часть 3, КоАП РФ) составили 2 административных протокола на руководителей кафе «Блюз» на Ленинградской, 10, магазина «Ручеек» на Калинина, 135», - добавили в пресс-службе администрации города.

В других местах нарушений комиссия не выявила.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Кто-нибудь может объяснить практическую пользу от этого запрета?

Гость||

нет запрета, есть рекомндация.

Гость||

Ахахаха. Ну действительно просто слов нет. Очередь в каждую "Точку" то видели нет?)

Гость||

Правильно делали, что продавали, неадекватные запреты можно игнорировать...

Гость||

и что,пенза от этого перевернулась.....

Гость||

Это просто глупость , не продавать спиртное в день выпускного. Если надо его можно и заранее купить. Полный бред такие запреты.

Гость||

Несовершеннолетним и без этого запрета запрещено продавать. Так в чём смысл запрета продажи совершеннолетним в определенные дни?

Гость||

За месяц все покупают.Не смешите людей.

Гость||

Все купили все заранее. Пострадали от этого закона только взрослые))) в самый разгар все закончилось , а негде ничего не продают, вот гадство. Ну ничего мы все равно нашли )))) у нас друзья запасливые оказались

Гость||

безумные запреты от полного безумства но галочку поставили.

Гость||

ТОЛСТОГО 5 /разливайка/ ПОСТОЯННО!

Гость||

Больше запретов!

Разных и Всяких!

Народ это стерпит!

Народ это схватит!

Да Здравствуйте Власть!

Что Сама по себе!

Ну а их запреты,

Это только МНЕ И ТЕБЕ!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|27.06.2022 13:00|

Несовершеннолетним и без этого запрета запрещено продавать. Так в чём смысл запрета продажи совершеннолетним в определенные дни?

вообще ни понять

Гость||

А когда охранники продают ? Это как? В Маяке обычное дело

Гость||

Мы с друзьями с похмелья зашли в Магнит и купили водяры две бутылки.

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Имя: Гость
Комментарий:

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