В Малой Сердобе молодая женщина устроила резню в чужом доме

29.07.2025 | 13:59

24-летнюю жительницу Малой Сердобы осудили за нападение на 40-летнюю односельчанку.

Вечером в сентябре 2024 года молодая женщина приехала на машине к дому знакомой, у которой в тот момент была пьяная подруга. С ней-то разозленная автомобилистка и хотела разобраться, так как считала, что та проявляет излишнее внимание к ее личной жизни.

«Между односельчанками возникла ссора, в ходе которой подсудимая нанесла потерпевшей не менее 2 ударов кулаком в область головы, а после падения той на землю - еще не менее 1 удара ногой в область туловища», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Выместив злобу, нападавшая пошла к машине, но пострадавшая увязалась следом, и конфликт продолжился.

«Злоумышленница нанесла женщине еще 2 удара кулаком в область головы, а затем схватила из кармана двери своего транспортного средства кухонный нож, который ранее использовала для ремонта автомагнитолы, и нанесла им односельчанке 4 удара в область туловища и руки», - добавила Елена Листарова.

В результате потерпевшая получила травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью.

На суде жительница Малой Сердобы признала вину и выплатила жертве 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сельчанке назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также необходимо будет доплатить 450 000 рублей в счет вышеупомянутой компенсации.