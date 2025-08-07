Сетевое издание|18+|Четверг|7 авг 2025|10:40
Криминал

Проспался и признался: в Колышлее вынесли приговор убийце

58-летнего жителя Колышлейского района признали виновным в убийстве 45-летнего знакомого.

Вечером 17 мая этого года мужчины распивали спиртное в селе Колтовском. Во время застолья они поссорились из-за оскорбительных фраз младшего из приятелей.

«В ходе выяснения отношений он ударил потерпевшего ножом в ногу. Затем они вышли на улицу, где злоумышленник нанес еще не менее 6 ударов ножом по телу оппонента», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

От ран груди мужчина скончался на месте.

После убийства сельчанин лег спать, а следующим утром сам рассказал о произошедшем участковому.

Злоумышленника задержали, вину он признал. На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», - уточнила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Источник — фото СКР
