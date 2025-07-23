Законность продажи мороженого 18+ на Олимпийской аллее проверят

23.07.2025 | 12:36

Жителей Пензы возмутила продажа десерта с алкоголем на Олимпийской аллее. В зеленой зоне открылся ларек под названием «Бар мороженого».

Надписи гласят, что там продаются продукты 0+ и 18+.

«Очень тревожит ситуация на Олимпийской аллее. Средь бела дня в шаговой доступности от детской площадки продают мороженое с алкоголем. Это же зона для активного отдыха на природе и спорта, как можно было такое допустить? Подростки начинают проявлять интерес к спиртному и ищут возможность попробовать запретный десерт. Пожалуйста, примите меры, чтобы оградить наших детей от этого безобразия», - призвала власти на странице ЦУР во «ВКонтакте» пензячка Яна Г.

Ее точку зрения разделили другие горожане. Они выразили мнение, что подобному ларьку на аллее не место.

На обращение отреагировал представитель управления культуры города.

«В ближайшее время профильные службы дадут оценку законности продажи данного продукта на территории указанной локации. В случае нарушения закона будут приняты соответствующие меры», - заверил он обеспокоенных пензенцев.

В конце 2023 года в России к алкогольной продукции приравняли мороженое и фруктовые десерты на его основе с содержанием этилового спирта более 0,5%.