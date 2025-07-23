Общество

Законность продажи мороженого 18+ на Олимпийской аллее проверят

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Жителей Пензы возмутила продажа десерта с алкоголем на Олимпийской аллее. В зеленой зоне открылся ларек под названием «Бар мороженого».

Надписи гласят, что там продаются продукты 0+ и 18+.

«Очень тревожит ситуация на Олимпийской аллее. Средь бела дня в шаговой доступности от детской площадки продают мороженое с алкоголем. Это же зона для активного отдыха на природе и спорта, как можно было такое допустить? Подростки начинают проявлять интерес к спиртному и ищут возможность попробовать запретный десерт. Пожалуйста, примите меры, чтобы оградить наших детей от этого безобразия», - призвала власти на странице ЦУР во «ВКонтакте» пензячка Яна Г.

Законность продажи мороженого 18+ на Олимпийской аллее проверят

Ее точку зрения разделили другие горожане. Они выразили мнение, что подобному ларьку на аллее не место.

На обращение отреагировал представитель управления культуры города.

Законность продажи мороженого 18+ на Олимпийской аллее проверят

«В ближайшее время профильные службы дадут оценку законности продажи данного продукта на территории указанной локации. В случае нарушения закона будут приняты соответствующие меры», - заверил он обеспокоенных пензенцев.

В конце 2023 года в России к алкогольной продукции приравняли мороженое и фруктовые десерты на его основе с содержанием этилового спирта более 0,5%.

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