Криминал

Участник СВО украл семейную реликвию, чтобы похмелиться

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В поселке Лунино осудили участника СВО, который украл золотое кольцо у тещи, чтобы похмелиться.

Преступление было совершено 25 мая этого года. Мужчина лазил по всем шкафам и ящикам в доме в поисках спиртного, но ничего не нашел. Зато в верхнем отделении комода обнаружил золотые кольца и серьги. Он взял 1 широкое кольцо и на следующий день продал его на рынке за 5 000 рублей, а деньги пропил.

На самом деле ювелирное украшение массой 2,9 грамма стоило 23 200 рублей. Потерпевшей был нанесен значительный материальный ущерб.

Хозяйка обнаружила пропажу 3 июня, когда вернулась из больницы. Для женщины кольцо было дорого как память об умершем муже. Она не продавала украшение, несмотря на все жизненные тяготы, оно стало своего рода реликвией.

Теща потребовала строго наказать зятя, заявив, что он нигде не работает, злоупотребляет спиртным и сидит на шее у жены.

Суд учел явку с повинной, возмещение ущерба, полное признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья и участие мужчины в СВО.

В итоге его приговорили к 200 часам обязательных работ, сообщили в Лунинском районном суде.

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