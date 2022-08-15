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Общество

Стало известно, сколько детсадов и школ в Пензе прошли приемку

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В Пензе завершается приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказала на заседании постоянной комиссии в гордуме начальник управления образования города Алла Маркова.

По ее словам, на данный момент комиссии приняли 100% учреждений дополнительного образования и 100% детских садов.

Что касается школ, то приняты все, кроме четырех: № 29, 46, 52 и 53, - там пока продолжается капитальный ремонт.

«Сегодня идет приемка 29-й школы, завтра - 53-й. До конца недели надеемся принять 46-ю и 52-ю», - отметила Маркова.

Она добавила, что капитальный ремонт в перечисленных школах стартовал примерно в одни сроки, его ход контролировался ежедневно.

Тревогу депутатов вызвал ремонт школы № 52: объем работ здесь довольно большой, специалисты отстают от сроков. Ходом работ даже заинтересовалась прокуратура. Однако 1 сентября образовательное учреждение примет учеников.

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Гость||

Лучше бы озвучили сколько учителей и нянечек уволилось за год?

Гость||

И озвучьте,сколько уволили директоров за год?

Имя: Гость
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