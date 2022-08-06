В Пензе требуется ускорить работы по ремонту школы № 52

06.08.2022 | 18:54

Пока парадным крыльцо 52-й школы назвать сложно, но подрядчик заверяет, что уже через неделю с небольшим делегация чиновников сможет через этот вход попасть внутрь образовательного учреждения.

К капитальным работам иногородняя компания приступила еще весной, в конце прошлого учебного года, но пока о степени готовности говорить сложно. Ситуация на личном контроле главы администрации Пензы Александра Басенко.

«Задача - в любом случае достичь тех сроков, которые обозначены. Мы не имеем права допустить срыв начала учебного года», - заявил он.

По ряду причин, в том числе связанных с поставкой материалов, на объекте есть отставание от графика производства работ.

До нового учебного года осталось не так много времени, а выполнить предстоит немало. Еще доделывают кровлю над одной из секций здания. Не везде установлены радиаторы и смонтированы подводящие коммуникации.

В 2022-м основной корпус 52-й школы попал в федеральную программу по модернизации учреждений образования.

«Это ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, системы отопления, водоснабжения и водоотведения, замена всех светильников, проводки», - перечислил директор школы № 52 г. Пензы Алексей Кирсанов.

«Все возможные меры для того, чтобы ускорить работы, мы предпринимаем», - подчеркнул Басенкою

Руководство города и управления образования, а также родители учащихся надеются, что в начале сентября в здании школы прозвенит звонок. Кстати, в первый раз в стенах этого образовательного учреждения он раздался 50 лет назад.