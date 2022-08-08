В Кузнецке из-за гидроудара ухудшилось качество воды

08.08.2022 | 12:18

Жители Кузнецка уже несколько дней жалуются в городском паблике соцсети «ВКонтакте» на резко ухудшившееся качество питьевой воды.

Причем чистый ресурс недоступен даже тем, кто пользуется уличными колонками.

«Вода в кране ужасная. Я пошел набрать воды на колонке, а она тоже вся черная. Четыре колонки обошел, и все такие», «Кирова, 5, Сызранская. Что происходит с водой целую неделю? Не приготовить, ни чай попить, ни помыться. В ближайшей колонке тоже ржавая вода», «На ул. Рабочая, в районе «Визита», второй день не вода, а жидкая глина», - написали кузнечане.

Свои слова авторы постов и комментариев проиллюстрировали снимками, на которых запечатлена текущая из крана вода или ржавые следы от нее.

Объяснение ситуации горожанам дал представитель администрации Кузнецка.

«После устранения аварийной ситуации на сетях водоснабжения возможно ухудшение качества воды из-за гидроудара, когда осадки с труб попадают в систему. Как правило, в течение нескольких дней ситуация нормализуется», - гласит его ответ.

Когда именно горожане увидят чистый питьевой ресурс, пока неизвестно.

Летом 2021-го в городе заработала вторая станция обезжелезивания, и качество воды в нескольких районах улучшилось. Однако некоторое время кузнечане продолжали жаловаться на ржавую жидкость, текущую из кранов. Тогда мэр Сергей Златогорский объяснил это забитыми грязью трубами, для очистки которых потребуется время.