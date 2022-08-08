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Общество

В Кузнецке из-за гидроудара ухудшилось качество воды

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Жители Кузнецка уже несколько дней жалуются в городском паблике соцсети «ВКонтакте» на резко ухудшившееся качество питьевой воды.

Причем чистый ресурс недоступен даже тем, кто пользуется уличными колонками.

«Вода в кране ужасная. Я пошел набрать воды на колонке, а она тоже вся черная. Четыре колонки обошел, и все такие», «Кирова, 5, Сызранская. Что происходит с водой целую неделю? Не приготовить, ни чай попить, ни помыться. В ближайшей колонке тоже ржавая вода», «На ул. Рабочая, в районе «Визита», второй день не вода, а жидкая глина», - написали кузнечане.

Свои слова авторы постов и комментариев проиллюстрировали снимками, на которых запечатлена текущая из крана вода или ржавые следы от нее.

Объяснение ситуации горожанам дал представитель администрации Кузнецка.

«После устранения аварийной ситуации на сетях водоснабжения возможно ухудшение качества воды из-за гидроудара, когда осадки с труб попадают в систему. Как правило, в течение нескольких дней ситуация нормализуется», - гласит его ответ.

Когда именно горожане увидят чистый питьевой ресурс, пока неизвестно.

Летом 2021-го в городе заработала вторая станция обезжелезивания, и качество воды в нескольких районах улучшилось. Однако некоторое время кузнечане продолжали жаловаться на ржавую жидкость, текущую из кранов. Тогда мэр Сергей Златогорский объяснил это забитыми грязью трубами, для очистки которых потребуется время.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото 1 Руслана Шамильевича, vk.com/podslushanokuzneck, фото 2 vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

Как обычно. Во всем виноваты все,только не Мы! Всё идёт по Плану! А за прогон этой воды через счётчики жителей кто-то компенсирует потребителям денежку. Ведь вода же не отвечает требованиям по качеству...

Гость||

Крепитесь, братья!

Гость||

БЕЗ зазрения совести: в течении нескольких дней....а необходимые меры,для предотвращения данного действия по регламенту прописаны?или прописаны, но дэфективные мэнегеры не читали? тогда за что сидят на таких местах?

Гость||

а жрецы рпц платят коммуналку за свой торговый центр на Советской площади?

Или опять паразиты на бюджете?

Гость||

Из-за воровства. А то выдумали какой то гидроудар.

Гость||

Аяяяй, опять кузнецким нытикам все не так,опять все своровали и ограбили,как жить то дальше то,че делать?

Гость||

В былые времена трубы после ремонтов промывали сливая воду через колонки или пожарные гидранты.так и положено но проще переложить затраты на людей спасибо меру ничего для города не сделавшему.

Гость||

Гость писал(a):

а жрецы рпц платят коммуналку за свой торговый центр на Советской площади?

Или опять паразиты на бюджете?

в их теремах стоят хорошие системы водаочитки

Гость||

Гость писал(a):

В былые времена трубы после ремонтов промывали сливая воду через колонки или пожарные гидранты.так и положено но проще
Чего ты плетешь,кто там и чего сливал,всю жизнь после постройки нового дома вода грязноватая бежала,типа трубы новые,еще не прочистились,сказки сидишь рассказываешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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