Кузнечанам объяснили появление ржавой воды из кранов

13.09.2021 | 17:09

Несмотря на запуск второй станции обезжелезивания, кузнечане продолжают жаловаться на ржавую воду, текущую из их кранов.

Ответ на обращения жителей прозвучал на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 13 сентября.

Оказалось, что из-за перепадов электроэнергии на станции дважды отключался насос.

«У нас такое будет продолжаться, в случае если будут остановки. Трубы десятками лет забивались этой ржой. Пока они промоются, очистятся, пройдет время», - пояснил мэр Сергей Златогорский.

По его словам, ресурс в дома поступает планомерно, однако возможны технические неполадки.

Новая станция обезжелезивания в Кузнецке, оборудованная на 8-м водозаборе, заработала в середине июля, но чистый ресурс горожане получили в начале августа. Стоимость объекта превысила 65 миллионов рублей.