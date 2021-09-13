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Общество

Кузнечанам объяснили появление ржавой воды из кранов

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Несмотря на запуск второй станции обезжелезивания, кузнечане продолжают жаловаться на ржавую воду, текущую из их кранов.

Ответ на обращения жителей прозвучал на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 13 сентября.

Оказалось, что из-за перепадов электроэнергии на станции дважды отключался насос.

«У нас такое будет продолжаться, в случае если будут остановки. Трубы десятками лет забивались этой ржой. Пока они промоются, очистятся, пройдет время», - пояснил мэр Сергей Златогорский.

По его словам, ресурс в дома поступает планомерно, однако возможны технические неполадки.

Новая станция обезжелезивания в Кузнецке, оборудованная на 8-м водозаборе, заработала в середине июля, но чистый ресурс горожане получили в начале августа. Стоимость объекта превысила 65 миллионов рублей.

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Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

в уши лить эти ребятки хорошо научились, а работать как не умели так и не могут. я такие глупые отмазки еще в школе выдумывал.

Гость||

А вы, друзья, как ни садитесь;

Всё в музыканты не годитесь". /Крылов/.

Гость||

Трубы десятками лет забивались этой ржой

'

Там похоже от труб одна "ржа" осталась

Гость||

Он сам понимает,какую ересть несёт ?

Имя: Гость
Комментарий:

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