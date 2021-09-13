Кузнечанам объяснили появление ржавой воды из кранов

Несмотря на запуск второй станции обезжелезивания, кузнечане продолжают жаловаться на ржавую воду, текущую из их кранов.
Ответ на обращения жителей прозвучал на оперативном совещании в администрации города в понедельник, 13 сентября.
Оказалось, что из-за перепадов электроэнергии на станции дважды отключался насос.
«У нас такое будет продолжаться, в случае если будут остановки. Трубы десятками лет забивались этой ржой. Пока они промоются, очистятся, пройдет время», - пояснил мэр Сергей Златогорский.
По его словам, ресурс в дома поступает планомерно, однако возможны технические неполадки.
Новая станция обезжелезивания в Кузнецке, оборудованная на 8-м водозаборе, заработала в середине июля, но чистый ресурс горожане получили в начале августа. Стоимость объекта превысила 65 миллионов рублей.
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в уши лить эти ребятки хорошо научились, а работать как не умели так и не могут. я такие глупые отмазки еще в школе выдумывал.