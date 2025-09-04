Кузнечанка тайком вывела со счетов знакомой полмиллиона рублей

04.09.2025 | 18:26

В Кузнецке осудили 41-летнюю женщину, укравшую с банковского счета доверчивой знакомой 500 000 рублей.

Злоумышленница была в гостях у жертвы, и та позволила ей воспользоваться своим банковским приложением якобы для вывода заработанной криптовалюты.

Воровка проверила счета знакомой и нашла ее накопления - полмиллиона рублей. Женщина тут же перевела их себе и затем потратила на личные нужды.

В суде кузнечанка не отрицала вину. Она частично возместила пострадавшей материальный ущерб.

Злоумышленницу приговорили к 2 годам условного лишения свободы. Ранее она не была судима и имеет на иждивении малолетнюю дочь, сообщили в областной прокуратуре.