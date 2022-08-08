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Общество

Участки в СНТ «Северная гора» обследуют после затопления

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Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обследуют затопленные дачные участки в СНТ «Северная гора».

Об этом в понедельник, 8 августа, представитель центра управления регионом сообщил в ТГ-чате «ПензаИнформ».

«Выездное обследование будет проведено до 9 августа в целях выявления причин возможного нарушения природоохранного законодательства», - говорится в ответе ЦУРа.

О ЧП сетевому изданию «ПензаИнформ» ранее рассказала председатель СНТ Елена Пряхина. Женщина связала инцидент со сбросом воды из пруда у городской больницы № 6. Это потребовалось для очистки водоема.

«У нас поднялся уровень воды, и частично затопило первый ряд участков. Кроме этого, вода поднялась в насосную и почти дошла до уровня электрооборудования. Сегодня у нас не было возможности подать воду для полива (560 участков в нашем СНТ). Что будет завтра, предположить страшно», - написала Елена 6-го числа.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Нужно проверить законность этих дачных участков на данной территории и Правила установки насосной станции...

Пруд у 6 больницы нужно приводить в порядок!!!

Гость||

Гость писал(a):

Нужно проверить законность этих дачных участков на данной территории и Правила установки насосной станции...

Пруд у 6 больницы нужно приводить в порядок!!!

Нужно проверить с помощью полиграфа всех чиновников причастный к проекту очистки пруда за бюджетные средства на предмет коррупции и сговора с застройщиком! Помимо этого чиновники причастные к такой ситуации не просчитавшие всех последствий должны привлечены к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ Халатность. Владельцам дач же совет обратиться с заявлениями в прокуратуру с требованием провести проверку по данному факту и с заявлениями в суд о возмещении морального и материального ущерба нанесенными нерадивыми некомпетентными работниками городской администрации.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

частично затопило первый ряд участков. Кроме этого, вода поднялась в насосную
Видимо, самозахват земли там произошел, дачниками. И насосную состряпали в обход всех норм и правил.

Гость||

Дачники сами во всем виноваты

Гость||

Надо во всём справедливо разобраться и строго наказать дачников

Гость||

Гость писал(a):

Нужно проверить с помощью полиграфа всех чиновников причастный к проекту очистки пруда за бюджетные средства на предмет коррупции и сговора с застройщиком! Помимо этого чиновники причастные к такой ситуации не просчитавшие всех последствий должны привлечены к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ Халатность. Владельцам дач же совет обратиться с заявлениями в прокуратуру с требованием провести проверку по данному факту и с заявлениями в суд о возмещении морального и материального ущерба нанесенными нерадивыми некомпетентными работниками городской администрации.
Гость писал(a):
Нужно проверить с помощью полиграфа всех чиновников причастный к проекту очистки пруда за бюджетные средства на предмет коррупции и сговора с застройщиком! Помимо этого чиновники причастные к такой ситуации не просчитавшие всех последствий должны привлечены к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ Халатность. Владельцам дач же совет обратиться с заявлениями в прокуратуру с требованием провести проверку по данному факту и с заявлениями в суд о возмещении морального и материального ущерба нанесенными нерадивыми некомпетентными работниками городской администрации.
Иди просохни. Пьянь поганая.

Тебе всё верно написали:

Гость писал(a):

Нужно проверить законность этих дачных участков на данной территории и Правила установки насосной станции...
Гость писал(a):
Видимо, самозахват земли там произошел, дачниками. И насосную состряпали в обход всех норм и правил.
Гость писал(a):
Дачники сами во всем виноваты

Гость||

Кто знает, когда появилось СНТ «Северная гора» и насосная станция СНТ?

Пруд появился в 1984 году и изначально подразумевал слив воды.

Соответственно если СНТ «Северная гора» и насосная станция СНТ возникли позже они и ВИНОВАТЫ, ибо не учли то, что было известно ЗАВЕДОМО.

Имя: Гость
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