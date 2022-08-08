Участки в СНТ «Северная гора» обследуют после затопления

08.08.2022 | 15:22

Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обследуют затопленные дачные участки в СНТ «Северная гора».

Об этом в понедельник, 8 августа, представитель центра управления регионом сообщил в ТГ-чате «ПензаИнформ».

«Выездное обследование будет проведено до 9 августа в целях выявления причин возможного нарушения природоохранного законодательства», - говорится в ответе ЦУРа.

О ЧП сетевому изданию «ПензаИнформ» ранее рассказала председатель СНТ Елена Пряхина. Женщина связала инцидент со сбросом воды из пруда у городской больницы № 6. Это потребовалось для очистки водоема.

«У нас поднялся уровень воды, и частично затопило первый ряд участков. Кроме этого, вода поднялась в насосную и почти дошла до уровня электрооборудования. Сегодня у нас не было возможности подать воду для полива (560 участков в нашем СНТ). Что будет завтра, предположить страшно», - написала Елена 6-го числа.