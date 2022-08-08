Участки в СНТ «Северная гора» обследуют после затопления

Специалисты Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обследуют затопленные дачные участки в СНТ «Северная гора».
Об этом в понедельник, 8 августа, представитель центра управления регионом сообщил в ТГ-чате «ПензаИнформ».
«Выездное обследование будет проведено до 9 августа в целях выявления причин возможного нарушения природоохранного законодательства», - говорится в ответе ЦУРа.
О ЧП сетевому изданию «ПензаИнформ» ранее рассказала председатель СНТ Елена Пряхина. Женщина связала инцидент со сбросом воды из пруда у городской больницы № 6. Это потребовалось для очистки водоема.
«У нас поднялся уровень воды, и частично затопило первый ряд участков. Кроме этого, вода поднялась в насосную и почти дошла до уровня электрооборудования. Сегодня у нас не было возможности подать воду для полива (560 участков в нашем СНТ). Что будет завтра, предположить страшно», - написала Елена 6-го числа.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Нужно проверить законность этих дачных участков на данной территории и Правила установки насосной станции...
Пруд у 6 больницы нужно приводить в порядок!!!