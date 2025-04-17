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Общество

Дачникам при работе на земле грозит смертельно опасная болезнь

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При работах в саду и огороде есть риск заразиться столбняком. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, столбнячная палочка может находиться в почве, загрязненной фекалиями, в том числе внесенными в виде удобрений. Бактерия остается в земле в виде спор очень долго, по некоторым данным - до 100 лет. В организм человека она попадает через рану или царапину, нанесенную предметом, контактировавшим с почвой.

«Самыми опасными воротами для инфекции являются колотые глубокие ранения и обширные повреждения кожных покровов. Именно в таких случаях легче создаются анаэробные (бескислородные) условия, необходимые для развития возбудителя. Пораниться можно дачным инвентарем, строительными инструментами, при работе в саду, неосторожно наступив на торчащий из земли ржавый гвоздь или щепку. И даже шампуром - при приготовлении шашлыка», - предупредил Михаил Лебедев.

В организме человека столбнячная палочка поражает центральную нервную систему. Кроме этого, нередко развиваются тяжелейшие осложнения: сепсис, пневмонии, поражение сердца. Прогноз неблагоприятен - смертность от столбняка даже в развитых странах достигает 17-25%.

«При малейшем подозрении на заражение столбняком (произошел контакт с землей, рана колотая, с глубоким проникновением, особенно в области головы или шеи, глубокий укус, обширный ожог и др.) без всякого промедления необходимо обратиться в медицинское учреждение за оказанием специализированной помощи и проведением иммунизации», - резюмировал врач.

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