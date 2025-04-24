Общество

Дачникам рекомендуют в заморозки укрывать растения одеялом

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Грядущее похолодание, которое ожидается с воскресенья, таит в себе серьезную угрозу для рассады теплолюбивых культур. Об этом «Радио 1» рассказал агроном, биолог Михаил Воробьев.

По его словам, очень нежные весенние растения могут погибнуть даже при небольшом минусе.

«Здесь два варианта спасения растений: небольшие растения (помидоры, огурцы, перец) можно укрыть одеялом, шубой - любыми подручными средствами. Защита в том, чтобы тепло задержать. Можно сделать внутри маленький парничок, то есть поставить дуги над грядкой с растениями, и внутри парника - еще один маленький парничок», - посоветовал Михаил Воробьев.

Кустарники лучше укрыть несколькими слоями нетканого материала, который хорошо задерживает тепло и вместе с тем пропускает воздух.

«Делаем кокон и закрываем наши цветущие кусты. Для деревьев можно сделать дымовую завесу с помощью дымовой кучи и шашки», - объяснил Воробьев.

Для теплицы агроном посоветовал приобрести электрический обогреватель. Кроме того, по его словам, есть специальные препараты, которые поддерживают растения в стрессовых ситуациях.

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