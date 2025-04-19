Зареченцы поедут на дачи автобусами неделей позже пензенцев

19.04.2025 | 12:28

В Заречном автобусы начнут перевозить горожан на дачные участки со следующей субботы, 26 апреля. Об этом сообщили в МП «Автотранс».

26-го и 27-го числа транспорт будет работать по сокращенному графику - до 19:00.

1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая рейсы в СНТ продлятся до 20:00.

«Стоимость проезда и льготы сохранены и действуют на уровне 2024 года», - отметили в «Автотрансе».

Кроме того, 29 апреля, на Радоницу, зареченцы смогут доехать общественным транспортом до кладбища. Автобусы будут ходить с 8:00 до 14:00 с 30-минутным интервалом от КПП-5 и КПП-11. Стоимость проезда такая же, как по городу.

В Пензе дачный сезон открылся в субботу, 19 апреля. Цены на проезд также остались прежними.