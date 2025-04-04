В Пензе названа дата запуска дачных маршрутов

04.04.2025 | 17:01

В Пензе с 19 апреля автобусы начнут возить пассажиров по сезонным маршрутам до садоводческих товариществ.

Всего, как и прежде, предусмотрено 19 направлений.

С Привокзальной площади (станция Пенза-I) будут отправляться автобусы № 32 (до СНТ «Росинка плюс»), № 32Б (до СНТ «Ромашка») и № 41К (до СНТ «Константиновское»).

От дизельного завода поедут № 38 (до СНТ «Приеланский»), № 38а (до СНТ «Первомайское»), № 38Б (до СНТ «Приеланское-2»), № 41 (до СНТ «Ландыш»), № 48а (до СНТ «Малиновка») и № 59 (до СНТ «ЭРА»).

От Гидростроя до дач можно будет добраться на автобусах № 42 (до СТСН «Полет»), № 44 (до СНТ «Юбилейный»), № 46 (до СНТ «Родничок», СНТ «Незабудка»), № 48 (до СНТ «Малиновка») и № 56 (до СНТ «Родничок», СТ «Восход»).

От бывшего кинотеатра «Салют» поедут № 42м (до СНТ «Радуга»), № 45 (до СНТ «Лесная поляна», СНТ «Крутецкие сады»), № 49 (до СНТ «Аннушка-1»), № 49а (до СТ «Родник») и № 54 (до СНТ «Полянка»).

До 31 мая автобусы планируется выпускать в рейсы по средам, субботам и воскресеньям. С 1 июня по 31 августа к этим дням прибавится пятница.

С 1 по 30 сентября машины снова будут ходить 3 дня в неделю - в среду, субботу и воскресенье, а с 1 октября до окончания сезона дачники смогут доехать до своих участков лишь по выходным.

«Дополнительно предусмотрены рейсы 2 и 8 мая», - отметили в администрации Пензы.

В прошлом году автобусы начали перевозить дачников с 20 апреля и завершили сезон 20 октября.