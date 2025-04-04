Сетевое издание|18+|Пятница|4 апр 2025|17:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе названа дата запуска дачных маршрутов

Печать
Telegram

В Пензе с 19 апреля автобусы начнут возить пассажиров по сезонным маршрутам до садоводческих товариществ.

Всего, как и прежде, предусмотрено 19 направлений.

С Привокзальной площади (станция Пенза-I) будут отправляться автобусы № 32 (до СНТ «Росинка плюс»), № 32Б (до СНТ «Ромашка») и № 41К (до СНТ «Константиновское»).

От дизельного завода поедут № 38 (до СНТ «Приеланский»), № 38а (до СНТ «Первомайское»), № 38Б (до СНТ «Приеланское-2»), № 41 (до СНТ «Ландыш»), № 48а (до СНТ «Малиновка») и № 59 (до СНТ «ЭРА»).

От Гидростроя до дач можно будет добраться на автобусах № 42 (до СТСН «Полет»), № 44 (до СНТ «Юбилейный»), № 46 (до СНТ «Родничок», СНТ «Незабудка»), № 48 (до СНТ «Малиновка») и № 56 (до СНТ «Родничок», СТ «Восход»).

От бывшего кинотеатра «Салют» поедут № 42м (до СНТ «Радуга»), № 45 (до СНТ «Лесная поляна», СНТ «Крутецкие сады»), № 49 (до СНТ «Аннушка-1»), № 49а (до СТ «Родник») и № 54 (до СНТ «Полянка»).

До 31 мая автобусы планируется выпускать в рейсы по средам, субботам и воскресеньям. С 1 июня по 31 августа к этим дням прибавится пятница.

С 1 по 30 сентября машины снова будут ходить 3 дня в неделю - в среду, субботу и воскресенье, а с 1 октября до окончания сезона дачники смогут доехать до своих участков лишь по выходным.

«Дополнительно предусмотрены рейсы 2 и 8 мая», - отметили в администрации Пензы.

В прошлом году автобусы начали перевозить дачников с 20 апреля и завершили сезон 20 октября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте