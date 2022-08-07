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Глас народа

Из-за спуска воды из пруда в Арбекове пострадали дачники

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В СНТ «Северная гора» затопило дачные участки. Также вода проникла в насосную станцию, пользоваться ею теперь небезопасно.

О ЧП сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила председатель СНТ Елена Пряхина. Женщина связала инцидент со сбросом воды из пруда у городской больницы № 6. Это потребовалось для того, чтобы очистить водоем.

«У нас поднялся уровень воды, и частично затопило первый ряд участков. Кроме этого, вода поднялась в насосную и почти дошла до уровня электрооборудования. Сегодня у нас не было возможности подать воду для полива (560 участков в нашем СНТ). Что будет завтра, предположить страшно», - написала Елена.

По словам женщины, вода из пруда уходит в ручей Безымянный, но, поскольку его не почистили, она заливает округу, местность превращается в болото.

«Теперь в это болото сливают воду, оно переполняется, так как у моста на Гагаринском путепроводе и дальше к заводу «Жилстрой» есть серьезное препятствие для протока воды, которое никто не хочет прочистить, ищут любую причину, чтобы отказать», - пожаловалась пензячка.

Она добавила, что в течение четырех лет просила власти очистить Безымянный ручей, но ее обращения оставили без ответа.

Ранее сообщалось, что вода из разлившегося ручья Безымянного приближается к участкам в СНТ «Зеленая поляна». Владельцы дач также предположили, что это связано со спуском пруда у 6-й больницы.

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Гость||

Если в одном месте убывает, то в другом обязательно прибывает!!!

Гость||

Все картохи говняной водой затопило.

Гость||

На гербе Пензенской области должны быть слова"Мы всё делаем через задницу!!!"

Гость||

Ой как все запущено

Гость||

Дааа, это у нас как всегда через жопу всё))) зачем бездарям в администрации такие деньги платят?

Гость||

11:28 =====

Вот за такую "работу" и платят!

Тем кто по-настоящему работает оплата другая.

Имя: Гость
Комментарий:

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