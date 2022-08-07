Из-за спуска воды из пруда в Арбекове пострадали дачники

07.08.2022 | 10:22

В СНТ «Северная гора» затопило дачные участки. Также вода проникла в насосную станцию, пользоваться ею теперь небезопасно.

О ЧП сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщила председатель СНТ Елена Пряхина. Женщина связала инцидент со сбросом воды из пруда у городской больницы № 6. Это потребовалось для того, чтобы очистить водоем.

«У нас поднялся уровень воды, и частично затопило первый ряд участков. Кроме этого, вода поднялась в насосную и почти дошла до уровня электрооборудования. Сегодня у нас не было возможности подать воду для полива (560 участков в нашем СНТ). Что будет завтра, предположить страшно», - написала Елена.

По словам женщины, вода из пруда уходит в ручей Безымянный, но, поскольку его не почистили, она заливает округу, местность превращается в болото.

«Теперь в это болото сливают воду, оно переполняется, так как у моста на Гагаринском путепроводе и дальше к заводу «Жилстрой» есть серьезное препятствие для протока воды, которое никто не хочет прочистить, ищут любую причину, чтобы отказать», - пожаловалась пензячка.

Она добавила, что в течение четырех лет просила власти очистить Безымянный ручей, но ее обращения оставили без ответа.

Ранее сообщалось, что вода из разлившегося ручья Безымянного приближается к участкам в СНТ «Зеленая поляна». Владельцы дач также предположили, что это связано со спуском пруда у 6-й больницы.