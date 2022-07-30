В реестр нуждающихся в помощи внесли 828 пензенских детей

30.07.2022 | 10:14

В понедельник, 1 августа, в Пензе стартует традиционная акция «Собери ребенка в школу».

Цель акции - оказать помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Их список уже сформирован, в него включено 828 школьников, из которых 326 - первоклассники.

В учреждениях социального обслуживания созданы комиссии для учета критериев нуждаемости семей.

«Кроме того, организована работа по привлечению предприятий различных форм собственности, предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса для обеспечения ребят канцелярскими принадлежностями», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Аналогичная акция «Подарите детям радость!» проходит в Кузнецке. Горожане могут принести в отдел социальной защиты населения новые или бывшие в употреблении детские вещи, обувь, ранцы, канцтовары, книги, игрушки, школьные принадлежности.