В Кузнецке перед 1 Сентября помогут школьникам из малоимущих семей

26.07.2022 | 08:55

В преддверии нового учебного года в Кузнецке стартует традиционная благотворительная городская акция «Подарите детям радость!».

Желающие оказать помощь могут принести в отдел социальной защиты населения новые или бывшие в употреблении, но находящиеся в хорошем состоянии детские вещи, обувь, ранцы.

Также принимаются канцелярские товары, книги, игрушки, школьные принадлежности.

Обращаться следует по адресу: г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 201, кабинет № 9, телефон 2-09-06.

«Для детей из малообеспеченных, многодетных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей будет проведена ярмарка с вручением одежды, обуви, наборов канцелярских товаров и школьных принадлежностей», - напомнили в пресс-службе администрации города.