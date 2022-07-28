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Общество

В Пензе привели в порядок лестницу на улице Кирова

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В Пензе восстановили разрушенную гранитную лестницу, соединяющую улицы Кирова и Белинского. Она находится рядом с новой прогулочной зоной, открытой в районе Оборонительного вала, и проходит мимо арт-объекта «Спасибо врачам, спасающим жизни».

Фото вывернутых из земли камней прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка, обеспокоенная безопасностью прохожих.

Ответ пришел из пресс-службы администрации областного центра.

«Гранитная брусчатка пешеходной дорожки на верхней части склона Оборонительного вала была размыта в результате сильных ливней. В настоящее время подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств выполнен ремонт данной дорожки, все повреждения устранены», - сообщается в нем.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

восстановили разрушенную гранитную лестницу
Без проекта за миллион и госконтракта?

Гость||

Всё во благо поповского торгового центра по продаже веры и магических услуг.

Гость||

а что ж лесенку к другому магазину по торговле вымыслом не починят никак?

Я про лесенку, которая идет по земле ЗАО РПЦ от памятника Первопоселенцу к очередному мощехранилищу

Гость||

освятили? вот и разрушается что попы топчат ее и толпу по ней водят а не освящают и заклятия на сохранность не произносят

Гость||

глядишь пару недель продержится - не более, ибо в ПензИ ХОРОШО делать не умеют!

Имя: Гость
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