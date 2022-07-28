В Пензе привели в порядок лестницу на улице Кирова

28.07.2022 | 13:21

В Пензе восстановили разрушенную гранитную лестницу, соединяющую улицы Кирова и Белинского. Она находится рядом с новой прогулочной зоной, открытой в районе Оборонительного вала, и проходит мимо арт-объекта «Спасибо врачам, спасающим жизни».

Фото вывернутых из земли камней прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка, обеспокоенная безопасностью прохожих.

Ответ пришел из пресс-службы администрации областного центра.

«Гранитная брусчатка пешеходной дорожки на верхней части склона Оборонительного вала была размыта в результате сильных ливней. В настоящее время подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств выполнен ремонт данной дорожки, все повреждения устранены», - сообщается в нем.