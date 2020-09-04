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Общество

В Пензе открыли прогулочную зону на крепостном валу

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В Пензе появилась новая прогулочная зона. Ее оборудовали на крепостном валу у пересечения улиц Лермонтова и Кирова.

В пятницу, 4 сентября, объект был торжественно открыт. Для участников церемонии организовали театрализованное представление. Гостей встречали актеры в образах литераторов, прославивших Пензенский край: Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Михаила Салтыкова-Щедрина и Виссариона Белинского.

«Крепостной вал, сооруженный в 1666 году, является объектом культурного наследия федерального значения, памятником археологии. На месте старинного земляного вала, окружавшего во времена основания города деревянную крепость Пензу и служившего для ее защиты, в 1980 году был сооружен мемориальный комплекс – историческая композиция «Оборонительный вал Пензы XVII века», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Первоначально композиция включала фрагмент крепостной стены с набатной башней, чугунную мортиру и памятник Первопоселенцу. В 2020 году ее дополнили прогулочной зоной с лестницей, ведущей с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.

В настоящее время строительно-реставрационные работы на валу продолжаются. С собственниками земельных участков ведутся переговоры о дальнейшем благоустройстве.

Обновленный объект должен привлечь внимание жителей и гостей Пензы.

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Гость||

открыли????

Утром все перегорожено было.

вокруг срачник, рулонная трава умирает...

Это должны были сдать еще год назад, а там еще доделывать и доделывать!

Дмитрий Н. Мотовилов||

Показуха. Даёшь выборы!!!!

Гость||

да неужель попы денег дали

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году ее дополнили
От penzainform.ru писал(a):
объекта культурного наследия федерального значения, памятника археологии.
ничего не осталось, кроме памятника первопоселенцу. Нынешняя власть в городе уничтожает историческую память. Просто враги на содержании Запада.

Гость||

Нормально получилось, вот только частокол надо было оставить, возможно чуть правее.

Гость||

Гость писал(a):

да неужель попы денег дали
Фантаст?

Гость||

"Исторический вал" насыпан при советской власти. Это фейк. Но если уж стилизовать его под исторический, то надо было делать как во многих городах сделали - деревянные стены и башни, а в них "трактирчики" и торговые лавки, чтобы окупалось.

Гость||

А что значит фраза С собственниками земельных участков ведутся переговоры о дальнейшем благоустройстве? Земля разве не муниципальная? мне интересно кто тогда собственник

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

"Исторический вал" насыпан при советской власти. Это фейк. .
Жора Мясников нафантазировал, мир праху ему.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

А что значит фраза С собственниками земельных участков ведутся переговоры о дальнейшем благоустройстве? Земля разве не муниципальная? мне интересно кто тогда собственник
Свои люди, распиловщики

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Жора Мясников нафантазировал, мир праху ему.
Много хорошего для города сделал. Не в пример сегодняшним руководителям.

Гость||

А памятник курдовой матери когда откроют? Хорошо бы не завтра - я там проходить должен, боюсь заикаться начну.

Гость||

Интересная задумка - прогулочная зона вдоль оживленной автомагистрали. Это кому же такая мысль в мозг выстрелила - поставить лавки прямо в эпицентр смога?

Гость||

а чья там земличка вдоль склона по кадастру под "Для размещения объектов общественного питания"

Гость||

Гость писал(a):

"Для размещения объектов общественного питания"
ранее там было по кадастру "кафе со смотровой площадкой".

Явно там скоро к этому "открытию" ресторанчик пристроят

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Имя: Гость
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