В Пензе открыли прогулочную зону на крепостном валу

04.09.2020 | 11:59

В Пензе появилась новая прогулочная зона. Ее оборудовали на крепостном валу у пересечения улиц Лермонтова и Кирова.

В пятницу, 4 сентября, объект был торжественно открыт. Для участников церемонии организовали театрализованное представление. Гостей встречали актеры в образах литераторов, прославивших Пензенский край: Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Михаила Салтыкова-Щедрина и Виссариона Белинского.

«Крепостной вал, сооруженный в 1666 году, является объектом культурного наследия федерального значения, памятником археологии. На месте старинного земляного вала, окружавшего во времена основания города деревянную крепость Пензу и служившего для ее защиты, в 1980 году был сооружен мемориальный комплекс – историческая композиция «Оборонительный вал Пензы XVII века», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Первоначально композиция включала фрагмент крепостной стены с набатной башней, чугунную мортиру и памятник Первопоселенцу. В 2020 году ее дополнили прогулочной зоной с лестницей, ведущей с улицы Кирова к Спасскому кафедральному собору.

В настоящее время строительно-реставрационные работы на валу продолжаются. С собственниками земельных участков ведутся переговоры о дальнейшем благоустройстве.

Обновленный объект должен привлечь внимание жителей и гостей Пензы.