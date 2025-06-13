Пензенцы ждут обновления лестницы у остановки «Детская библиотека»

13.06.2025 | 14:51

Лестница между улицами Кирова и Московской, расположенная у остановки «Детская библиотека», оставляет желать лучшего. На ее состояние пензенцы жалуются не первый год, но пока ничего не меняется.

Подъем довольно крутой, поэтому пришедшая в негодность конструкция опасна.

«Ступени шатаются, их края отколоты, так что местами даже нога не умещается, кое-где вообще

плиты вывалились», - объяснила жительница города, обратившаяся в редакцию портала PenzaInform.ru.

Женщина отметила, что по этой лестнице поднимается на Московскую, чтобы пройти к Спасскому кафедральному собору, до которого рукой подать от верха улицы.

«В районе Оборонительного вала сделали шикарную лестницу к собору, хотя подъема там никогда не было. Почему бы не привести в порядок и эту старую лестницу, чтобы все пути к храму были благоустроены?» - поинтересовалась пензячка. Она надеется быть услышанной.