В Пензенской области расширилась география новых случаев COVID-19

22.07.2022 | 13:33

В пятницу, 22 июля, региональный оперативный штаб сообщил о 43 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции за минувшие сутки. 15 человек отправились в больничные стационары.

География заболеваемости значительно расширилась. Если 20 июля инфицированные жители были выявлены в 7 муниципальных образованиях области, то 21-го - в 16.

Первое место по количеству выявленных пациентов заняли Пенза и Кузнецкий район, где подтверждено по 9 случаев COVID-19.

4 человека заболели в Заречном, по 3 - в Сердобском и Тамалинском районах, по 2 - в Городищенском, Земетчинском, Нижнеломовском и Пензенском.

Единичные случаи зарегистрированы в Бековском, Белинском, Бессоновском, Камешкирском, Лунинском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

Общее количество подтвержденных случаев COVID с начала эпидемии в регионе достигло 188 697. За это время выздоровел 182 271 человек, из которых 39 выписались 21 июля. Скончалось 5 978 пациентов с коронавирусом, из которых 2 - за вчерашний день.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область по-прежнему находится в красной зоне (более 150 случаев на 100 тыс. населения за 7 суток).