Общество

В Пензенской области выросло число новых случаев коронавируса

Печать
Telegram

В Пензенской области стало расти число новых случаев коронавируса. По данным на четверг, 21 июля, инфекция подтвердилась у 45 человек.

При этом накануне сообщалось о 40 инфицированных, 19 июля - о 39, 18-го - о 35, 17-го - о 38, 16-го - о 34, 15-го - о 30.

География последних случаев такова: 34 выявили в Пензе, 5 - в Заречном, 2 - в Бессоновском районе, по 1 - в Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском и Пачелмском.

За минувшие сутки госпитализировали трех жителей региона с коронавирусом. Ни одной смерти от опасной инфекции в этот период не зафиксировали.

«20 июля выздоровевших 48 человек. Итого выздоровевших - 182 232. Случаев подтвержденной COVID - 188 654», - сообщили в региональном оперативном штабе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Может хватит уже людей смешить

Гость||

Скоро сезон гриппа, всем будут ковид приписывать, от него уже не откажутся, это как страховка от всего...

Гость||

Идите ка нахуй!!!

Гость||

брехня, вакцину втюхивают просто, а бабки верят, побежали ревакситься все соседские бабки, по 80 лет, а накой? все дома безвылазно сидят, пфр хотят порадовать

Гость||

ждите господа, скоро маски навсегда))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте