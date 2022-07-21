В Пензенской области выросло число новых случаев коронавируса

21.07.2022 | 13:12

В Пензенской области стало расти число новых случаев коронавируса. По данным на четверг, 21 июля, инфекция подтвердилась у 45 человек.

При этом накануне сообщалось о 40 инфицированных, 19 июля - о 39, 18-го - о 35, 17-го - о 38, 16-го - о 34, 15-го - о 30.

География последних случаев такова: 34 выявили в Пензе, 5 - в Заречном, 2 - в Бессоновском районе, по 1 - в Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском и Пачелмском.

За минувшие сутки госпитализировали трех жителей региона с коронавирусом. Ни одной смерти от опасной инфекции в этот период не зафиксировали.

«20 июля выздоровевших 48 человек. Итого выздоровевших - 182 232. Случаев подтвержденной COVID - 188 654», - сообщили в региональном оперативном штабе.