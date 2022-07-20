В новом здании пензенского планетария не будет телескопа

20.07.2022 | 12:52

Когда в 2023 году, предположительно в апреле, новое здание планетария откроет свои двери для пензенцев, телескопа посетители не увидят.

«Почему в списке закупок для планетария отсутствует телескоп? В старом был», - такой вопрос на днях поступил в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» от одного из читателей. Обращение было перенаправлено в региональное министерство культуры и туризма.

В среду, 20 июля, оттуда пришел ответ. В документе, подписанном министром Сергеем Бычковым, говорится, что объект (обсерватория метеорологическая, деревянная) действительно восстанавливается в том виде, в котором существовал ранее. Однако сохранить прежнее во всем не получится.

«В соответствии с современными противопожарными нормами организация подъема в одну из башен планетария, в которой ранее размещался телескоп, а соответственно и размещение в ней телескопа, не представляется возможным», - уточнил Бычков.

По данным сайта госзакупок, в новом здании планируют установить 10 экспонатов:

- «Маятник Фуко» (интерактивный объект, позволяющий визуализировать действие отклоняющей силы Кориолиса),

- «Звук в вакууме» (экспонат, демонстрирующий невозможность прохождения звука при отсутствии воздуха под стеклянным колпаком в результате вакуумной откачки),

- «Дюны на Марсе» (замкнутый объем, в котором с помощью нагнетаемого воздуха и мелкодисперсного песка создаются барханы необычной формы),

- «Инфракрасное видение» (изображение в инфракрасном диапазоне, отображаемое на большом экране. Требуется возможность экспериментирования с масками и различными материалами),

- «Остров света» (набор оптических элементов и оснастки для изучения основных оптических явлений: преломления, отражения, рассеяния, дифракции, интерференции и других),

- «Солнце - Земля - Луна» (рабочая модель теллурия, демонстрирующая вращение Луны и Земли по отношению к Солнцу и наглядно показывающая смену времени суток и времен года),

- «Генератор Ван де Граафа» (экспонат для получения и демонстрации электростатических зарядов высокого напряжения),

- «Магнитный глобус» (глобус Земли большого размера, «парящий» в воздухе),

- «Водородное топливо» (экспонат, демонстрирующий разложение воды на кислород и водород электролизом и обратный процесс соединения кислорода с водородом с выделением тепловой энергии),

- «Астрономический календарь» (подвижная карта звездного неба, с возможностью вращения и отображения на экране видимой части неба в любой момент времени в течение года).