Новую поликлинику Кузнецка продолжают оснащать оборудованием

В Кузнецке в новую поликлинику продолжают завозить аппаратуру. В медучреждение доставили маммограф, компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование.

«Ожидается поступление магнитно-резонансного томографа и рентгеновского аппарата», - сообщили в региональном минздраве.

В здании поликлиники пока продолжаются строительные работы. Специалисты занимаются отделкой помещений.

Возведение поликлиники началось в 2023-м, его завершили в мае 2025-го. В конце октября в новое учреждение начали завозить оборудование, там появились комплектующие для аппарата магнитно-резонансной томографии.

На оснащение учреждения потребуется 464 000 000 рублей. В том же здании разместят онкоцентр. Новый объект войдет в структуру Кузнецкой межрайонной больницы, к которой сейчас относятся 4 поликлиники.

Источник — фото минздава
