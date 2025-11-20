Общество

В госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование

В Пензенский госпиталь для ветеранов войн поступило 10 единиц реабилитационного оборудования на сумму почти 10 млн рублей. Его предоставил благотворительный фонд.

Оборудование уже размещено в отделениях и используется в восстановлении пациентов, сообщили в областном минздраве.

«Например, [аппарат] «Орторент-кисть» предназначен для реабилитации функций кисти. Он обеспечивает движение в суставах без боли для пациента, улучшает кровоток и лимфоотток, трофику тканей в суставе, способствует скорейшему рассасыванию гематом», - рассказал главный врач госпиталя Вадим Аббакумов.

Также среди поступившего оборудования - дорожка «Академика Лядова». Она используется для восстановления навыков ходьбы, используется для реабилитации кардиологических и неврологических пациентов.

«Новое оборудование, безусловно, выведет качество реабилитационных услуг госпиталя на новый уровень», - подчеркнул министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Источник — фото областного минздрава
