В госпитале для ветеранов войн появилось новое оборудование

В Пензенский госпиталь для ветеранов войн поступило 10 единиц реабилитационного оборудования на сумму почти 10 млн рублей. Его предоставил благотворительный фонд.
Оборудование уже размещено в отделениях и используется в восстановлении пациентов, сообщили в областном минздраве.
«Например, [аппарат] «Орторент-кисть» предназначен для реабилитации функций кисти. Он обеспечивает движение в суставах без боли для пациента, улучшает кровоток и лимфоотток, трофику тканей в суставе, способствует скорейшему рассасыванию гематом», - рассказал главный врач госпиталя Вадим Аббакумов.
Также среди поступившего оборудования - дорожка «Академика Лядова». Она используется для восстановления навыков ходьбы, используется для реабилитации кардиологических и неврологических пациентов.
«Новое оборудование, безусловно, выведет качество реабилитационных услуг госпиталя на новый уровень», - подчеркнул министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.
