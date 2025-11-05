В пензенской больнице № 4 появилось новое оборудование

05.11.2025 | 13:27

В клинической больнице № 4 на улице Светлой в Пензе появилось новое оборудование - в отделение пульмонологии поступил анализатор NIOX VERO для диагностики заболеваний дыхательных путей и мониторинга состояния пациентов.

«Данный прибор представляет собой портативный анализатор, который позволяет проводить измерения уровня оксида азота в комфортной для пациента обстановке. Этот аспект особенно важен, поскольку анализ может быть проведен прямо в кабинете врача, без необходимости дополнительных манипуляций или сложных процедур», - отметила и. о. главврача Нина Назарова.

По ее словам, благодаря прибору можно находить минимальные концентрации оксида азота и сокращать время ожидания результатов анализа.

«Быстрое определение уровня оксида азота позволяет врачу вовремя изменить терапию или назначить дополнительные исследования. Это может предотвратить развитие серьезных осложнений и необходимость госпитализации», - добавила Нина Назарова.

В региональном минздраве со ссылкой на клинические исследования пояснили, что в сравнении с традиционными методами диагностики, такими как спирометрия, NIOX VERO обеспечивает более высокую чувствительность для диагностики, например, бронхиальной астмы.