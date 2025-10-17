Сетевое издание|18+|Пятница|17 окт 2025|16:26
21 октября можно невооруженным глазом наблюдать метеорный поток

В ночь с 20 на 21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды. Наблюдать его можно будет невооруженным глазом.

Среднее количество метеоров будет составлять около 20 в час, что больше, чем у любого другого потока в октябре или ноябре, сообщили в Пензенском планетарии.

Ориониды пролетают на скорости 66 километров в секунду, но искать их в небе все равно стоит.

«Некоторые из этих метеоров оставляют за собой сияющие следы из раскаленных частиц. Эти следы видны от нескольких секунд до минуты и представляют собой захватывающее зрелище для земных наблюдателей. Быстрые метеоры Орионид также могут оказаться болидами - ярчайшими метеорами большой интенсивности», - уточнили в планетарии.

Ориониды достигнут пика между полуночью и рассветом 21 октября. Чтобы увидеть их, нужно выбрать точку обзора в местности с темным небом (вне города).

Искать метеоры следует, избегая смотреть на радиант (небольшая область небесной сферы, которая кажется источником метеоров). В противном случае в поле зрения попадут в основном «падающие звезды» с короткими «хвостами».

