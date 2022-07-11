Стало известно, какое оборудование будет в пензенском планетарии

11.07.2022 | 14:59

Состоялся аукцион по закупке оборудования для пензенского планетария на сумму 24 млн рублей - такова начальная (максимальная) цена контракта.

Заявки от желающих принимались до 11 июля. Итоги торгов подведут 13-го числа, сообщается на портале госзакупок. Заказчиком выступает областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова.

Победитель аукциона займется поставкой, монтажом и пусконаладкой 10 экспонатов в здании планетария, которое возводится на улице Карла Маркса, 2.

Речь идет об оборудовании для проведения экспериментов и демонстрации физических явлений стоимостью от 1 млн 300 тыс. до 3 млн 400 тыс. рублей:

- «Маятник Фуко» (интерактивный объект, позволяющий визуализировать действие отклоняющей силы Кориолиса),

- «Звук в вакууме» (экспонат, демонстрирующий невозможность прохождения звука при отсутствии воздуха под стеклянным колпаком в результате вакуумной откачки),

- «Дюны на Марсе» (замкнутый объем, в котором с помощью нагнетаемого воздуха и мелкодисперсного песка создаются барханы необычной формы),

- «Инфракрасное видение» (изображение в инфракрасном диапазоне, отображаемое на большом экране. Требуется возможность экспериментирования с масками и различными материалами),

- «Остров света» (набор оптических элементов и оснастки для изучения основных оптических явлений: преломления, отражения, рассеяния, дифракции, интерференции и других),

- «Солнце - Земля - Луна» (рабочая модель теллурия, демонстрирующая вращение Луны и Земли по отношению к Солнцу и наглядно показывающая смену времени суток и времен года),

- «Генератор Ван де Граафа» (экспонат для получения и демонстрации электростатических зарядов высокого напряжения),

- «Магнитный глобус» (глобус Земли большого размера, «парящий» в воздухе),

- «Водородное топливо» (экспонат, демонстрирующий разложение воды на кислород и водород электролизом и обратный процесс соединения кислорода с водородом с выделением тепловой энергии),

- «Астрономический календарь» (подвижная карта звездного неба, с возможностью вращения и отображения на экране видимой части неба в любой момент времени в течение года).

«Все экспонаты должны быть предназначены для использования детьми любого возраста. Подключаемые к сети переменного тока экспонаты должны быть безопасны для использования. Общая мощность всех экспонатов должна быть менее 20 кВт», - уточняется в документах.

На днях сообщалось, что строительно-монтажные работы в планетарии выполнены на 70%. Объект намерены сдать раньше запланированного срока (сентябрь 2023-го). Общая стоимость работ - свыше 350 млн рублей.