Сетевое издание|18+|Понедельник|11 июл 2022|15:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Общество

Стало известно, какое оборудование будет в пензенском планетарии

Печать
Telegram

Состоялся аукцион по закупке оборудования для пензенского планетария на сумму 24 млн рублей - такова начальная (максимальная) цена контракта.

Заявки от желающих принимались до 11 июля. Итоги торгов подведут 13-го числа, сообщается на портале госзакупок. Заказчиком выступает областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова.

Победитель аукциона займется поставкой, монтажом и пусконаладкой 10 экспонатов в здании планетария, которое возводится на улице Карла Маркса, 2.

Речь идет об оборудовании для проведения экспериментов и демонстрации физических явлений стоимостью от 1 млн 300 тыс. до 3 млн 400 тыс. рублей:

- «Маятник Фуко» (интерактивный объект, позволяющий визуализировать действие отклоняющей силы Кориолиса),

- «Звук в вакууме» (экспонат, демонстрирующий невозможность прохождения звука при отсутствии воздуха под стеклянным колпаком в результате вакуумной откачки),

- «Дюны на Марсе» (замкнутый объем, в котором с помощью нагнетаемого воздуха и мелкодисперсного песка создаются барханы необычной формы),

- «Инфракрасное видение» (изображение в инфракрасном диапазоне, отображаемое на большом экране. Требуется возможность экспериментирования с масками и различными материалами),

- «Остров света» (набор оптических элементов и оснастки для изучения основных оптических явлений: преломления, отражения, рассеяния, дифракции, интерференции и других),

- «Солнце - Земля - Луна» (рабочая модель теллурия, демонстрирующая вращение Луны и Земли по отношению к Солнцу и наглядно показывающая смену времени суток и времен года),

- «Генератор Ван де Граафа» (экспонат для получения и демонстрации электростатических зарядов высокого напряжения),

- «Магнитный глобус» (глобус Земли большого размера, «парящий» в воздухе),

- «Водородное топливо» (экспонат, демонстрирующий разложение воды на кислород и водород электролизом и обратный процесс соединения кислорода с водородом с выделением тепловой энергии),

- «Астрономический календарь» (подвижная карта звездного неба, с возможностью вращения и отображения на экране видимой части неба в любой момент времени в течение года).

«Все экспонаты должны быть предназначены для использования детьми любого возраста. Подключаемые к сети переменного тока экспонаты должны быть безопасны для использования. Общая мощность всех экспонатов должна быть менее 20 кВт», - уточняется в документах.

На днях сообщалось, что строительно-монтажные работы в планетарии выполнены на 70%. Объект намерены сдать раньше запланированного срока (сентябрь 2023-го). Общая стоимость работ - свыше 350 млн рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Реальная стоимость всех этих предметов потянет хоть на сто тысяч?

Гость||

А микроскоп будет? Чтобы совесть у чинушей разглядывать?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте