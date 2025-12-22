Общество

Геомагнитная обстановка осложнилась из-за корональной дыры на Солнце

С понедельника по среду, с 22 по 24 декабря, геомагнитная обстановка будет осложнена из-за начала воздействия на Землю крупной корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Около полуночи по московскому времени ученые зафиксировали первую короткую магнитную бурю уровня G1 (слабую).

Корональная дыра имеет сложную форму, поэтому прогноз на ближайшие дни неустойчив. «Возможны как умеренные возмущения, так и продолжительные бури уровня около G2», - отметили в лаборатории.

Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли сейчас в 2 раза выше нормы. По предположениям ученых, она останется такой в ближайшие 2-3 суток. Вероятны слабые и средние магнитные бури.

Магнитные бури возникают, когда Земля сталкивается с потоками солнечной энергии. Корональные дыры - это участки на cолнце, где понижены плотность и температура плазмы. Они ускоряют солнечный ветер - потоки заряженных частиц, которые постоянно выбрасывает Солнце. В обычных условиях магнитное поле Земли успешно с ним справляется, но когда скорость увеличивается, возникает резкое внешнее давление, следствием которого становятся геомагнитные возмущения.

Источник — фото лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
