Геомагнитная обстановка осложнилась из-за корональной дыры на Солнце

С понедельника по среду, с 22 по 24 декабря, геомагнитная обстановка будет осложнена из-за начала воздействия на Землю крупной корональной дыры на Солнце, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Около полуночи по московскому времени ученые зафиксировали первую короткую магнитную бурю уровня G1 (слабую).
Корональная дыра имеет сложную форму, поэтому прогноз на ближайшие дни неустойчив. «Возможны как умеренные возмущения, так и продолжительные бури уровня около G2», - отметили в лаборатории.
Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли сейчас в 2 раза выше нормы. По предположениям ученых, она останется такой в ближайшие 2-3 суток. Вероятны слабые и средние магнитные бури.
Магнитные бури возникают, когда Земля сталкивается с потоками солнечной энергии. Корональные дыры - это участки на cолнце, где понижены плотность и температура плазмы. Они ускоряют солнечный ветер - потоки заряженных частиц, которые постоянно выбрасывает Солнце. В обычных условиях магнитное поле Земли успешно с ним справляется, но когда скорость увеличивается, возникает резкое внешнее давление, следствием которого становятся геомагнитные возмущения.
Новости по теме
- Загадочный объект, вторгшийся в Солнечную систему, пролетел максимально близко к Земле. Почему его считают инопланетным кораблем?
- На Земле прогнозируется слабая магнитная буря
- На Земле прогнозируются сильные магнитные бури
- На Земле ожидается первая магнитная буря зимы
- Ученые решили провести пугающую манипуляцию с Солнцем
- Шансы человечества выжить при взрыве сверхновой звезды оценили
- Магнитная буря на Земле прошла пик и идет на спад
- Упавший в России метеорит выставили на продажу
- На Земле происходит магнитная буря почти высшего уровня
- Россиянам захотели разрешить не работать во время магнитных бурь
Последние новости
- Пензенцам предлагают собрать «Рождественский подарок солдату»
- Олег Денисов будет главным дежурным по Пензе в ночь на 1 января
- В Пензенскую область на несколько дней придут холода из Арктики
- В Пензенской районной больнице закончился капремонт стационара
- На освещение поселка Ласточкино гнездо выделили более 11 млн рублей
- В 2026 году для Пензы планируют приобрести 21 автобус
- Стало известно, на что россияне тратят время перед Новым годом
- 23 декабря жители 4 микрорайонов Пензы останутся без воды
- 23 декабря в Пензенской области похолодает с -3 до -27 градусов
- «Термодом» предложил выгоду сразу на 2 квартиры до конца года
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!