В 207 школ Пензенской области купили носилки и дозиметры-радиометры

В 2025 году 207 школ Пензенской области получили оборудование для кабинетов «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).
В них завезли фрезерно-гравировальные и токарные станки, углошлифовальные машины, зеркала для примерочных, тренажеры для оказания первой помощи, санитарные носилки, холодильники, дозиметры-радиометры, перечислили в региональном правительстве.
Оборудование в школы для указанных кабинетов продолжат поставлять до конца 2027 года.
Курс «Основы безопасности и защиты Родины» был введен в программу в прошлом году. В него входят следующие модули: основы огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки; основы организации связи, пилотирования БПЛА; военно-спортивные игры.
Отказаться от посещения этих уроков нельзя, так как курс приказом Минпросвещения включен в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования.
