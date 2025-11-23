В 207 школ Пензенской области купили носилки и дозиметры-радиометры

23.11.2025 | 14:01

В 2025 году 207 школ Пензенской области получили оборудование для кабинетов «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

В них завезли фрезерно-гравировальные и токарные станки, углошлифовальные машины, зеркала для примерочных, тренажеры для оказания первой помощи, санитарные носилки, холодильники, дозиметры-радиометры, перечислили в региональном правительстве.

Оборудование в школы для указанных кабинетов продолжат поставлять до конца 2027 года.

Курс «Основы безопасности и защиты Родины» был введен в программу в прошлом году. В него входят следующие модули: основы огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки; основы организации связи, пилотирования БПЛА; военно-спортивные игры.

Отказаться от посещения этих уроков нельзя, так как курс приказом Минпросвещения включен в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования.