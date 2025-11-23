Общество

В 207 школ Пензенской области купили носилки и дозиметры-радиометры

Печать
Telegram

В 2025 году 207 школ Пензенской области получили оборудование для кабинетов «Труд (Технология)» и «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР).

В них завезли фрезерно-гравировальные и токарные станки, углошлифовальные машины, зеркала для примерочных, тренажеры для оказания первой помощи, санитарные носилки, холодильники, дозиметры-радиометры, перечислили в региональном правительстве.

Оборудование в школы для указанных кабинетов продолжат поставлять до конца 2027 года.

Курс «Основы безопасности и защиты Родины» был введен в программу в прошлом году. В него входят следующие модули: основы огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки; основы организации связи, пилотирования БПЛА; военно-спортивные игры.

Отказаться от посещения этих уроков нельзя, так как курс приказом Минпросвещения включен в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего и среднего общего образования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минобра
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети