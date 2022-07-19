Место будущей школы на ГПЗ определили после публичных слушаний

19.07.2022 | 09:57

Жители пензенского микрорайона ГПЗ, возмущенные вырубкой березовой рощи ради строительства школы, получили ответ от управления градостроительства и архитектуры.

«Был разработан проект межевания территории, ограниченной ул. Антонова, перспективной улицей местного значения между многоэтажной жилой застройкой и зоной городской рекреации, ул. Измайлова, в рамках которого было определено место размещения общеобразовательной организации в жилом районе ГПЗ (ул. Измайлова). Данный проект утвержден по результатам публичных слушаний», - заявили чиновники.

В ответе подчеркивается, что, по документам территориального планирования, основная часть района ГПЗ относится к территории многоэтажной жилой застройки.

Ранее пензенцы пожаловались на ликвидацию деревьев на странице губернатора в «Одноклассниках».

«Что вы сотворили! Вырубили прекрасную березовую рощу, хотя в 300 метрах от нее пустырь. Можно было построить там. Площадь парка «Семейный» просто с гулькин нос, но никому в голову не пришла идея расширить его и продолжить в эту рощу», - высказалась горожанка Елена Л.

Строительство школы в густонаселенном микрорайоне началось в 2022 году. Она рассчитана на 1 100 мест. Объект хотят сдать к концу 2023-го.