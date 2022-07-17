Ради строительства школы на ГПЗ-24 вырубили березовую рощу

17.07.2022 | 12:30

Пензячку Елену Левцову возмутила вырубка березовой рощи в микрорайоне ГПЗ-24. Деревья ликвидировали, чтобы построить школу.

Об этом женщина написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

«Что вы сотворили! Вырубили прекрасную березовую рощу, хотя в 300 м от нее пустырь. Можно было построить там. Площадь парка «Семейный» просто с гулькин нос, но никому в голову не пришла идея расширить его и продолжить в эту рощу», - высказалась горожанка.

Пока официального ответа на ее обращение не поступило.

Жители ГПЗ-24 нередко жалуются на то, что в микрорайоне не хватает зон для отдыха. Семейный сквер был открыт в 2016 году, однако юридически он не оформлен, его границы не определены.

Горожане опасаются за судьбу территории и хотят, чтобы она стала полноценным благоустроенным парком.

Строительство школы началось в 2022 году. Она рассчитана на 1 100 мест. Объект хотят сдать к концу 2023-го.

Фото penza-gorod.ru.