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Глас народа

Ради строительства школы на ГПЗ-24 вырубили березовую рощу

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Пензячку Елену Левцову возмутила вырубка березовой рощи в микрорайоне ГПЗ-24. Деревья ликвидировали, чтобы построить школу.

Об этом женщина написала на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

«Что вы сотворили! Вырубили прекрасную березовую рощу, хотя в 300 м от нее пустырь. Можно было построить там. Площадь парка «Семейный» просто с гулькин нос, но никому в голову не пришла идея расширить его и продолжить в эту рощу», - высказалась горожанка.

Пока официального ответа на ее обращение не поступило.

Жители ГПЗ-24 нередко жалуются на то, что в микрорайоне не хватает зон для отдыха. Семейный сквер был открыт в 2016 году, однако юридически он не оформлен, его границы не определены.

Горожане опасаются за судьбу территории и хотят, чтобы она стала полноценным благоустроенным парком.

Строительство школы началось в 2022 году. Она рассчитана на 1 100 мест. Объект хотят сдать к концу 2023-го.

Фото penza-gorod.ru.

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Гость||

У вас там храмик есть. Вокруг него и гуляйте.

Гость||

А ты скачи, мимо

Гость||

Елена,не раскачивай лодку.

Гость||

Вы не просто рощу вырубили, а вырубили деревья с гнездами, в которых были птенцы. Птицы несколько дней неистово кричали и летали над местом. Эти гнезда были там много лет, и птицы привыкли там выводить птенцов.

Так что, с таким началом, ничего хорошего в этой школе не будет.

Имя: Гость
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