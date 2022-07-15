На Бекешской просят поставить знаки ограничения скорости

15.07.2022 | 20:16

Знаки «Движение запрещено» и «Опасный спуск» не регулируют скорость некоторых автомобилистов. С тех пор как на Бекешской заменили асфальт и полотно стало гладким, отдельные водители дали себе волю и с силой давят на газ.

«Здесь надо поставить знак ограничения скорости, потому что некоторые летят, особенно молодежь, 100 с лишним километров в час в гору. Здесь перепад дороги, элементарно - авария. Всех котов подавили, собак тоже. Ребенок выскочит на улицу - не успеют затормозить», - отметил местный житель.

Бекешская - не единственная улица в городе с крутым подъемом. Но именно она стала притчей во языцех. Видео слетающих с нее авто распространилось по интернету, собирая миллионы просмотров.

В следственном комитете страны оценили полеты наяву лихих машин, за рулем которых сидели не каскадеры.

«По поручению председателя Следственного комитета России следственным управлением организовано проведение проверки по фактам многочисленных ДТП на опасном участке дороги по городу Бекешской в городе Пензе», - сообщала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Крутой спуск/подъем после той истории украсился знаками, с зимы 2020-го введена новая схема движения.

«Ширина проезжей части дороги на Бекешской составляет около 4-5 метров, что недостаточно для двухстороннего разъезда транспортных средств. Уклон проезжей части далеко не нормативный, и при двухстороннем разъезде транспортных средств возникают затруднения. В связи с этим было принято решение о введении одностороннего движения», - пояснила начальник технологического отдела Департамента ЖКХ г. Пензы Марина Ванюхина.

От Угловой до дома № 93а на Бекешской движение направлено вверх.

Запрещающие знаки летом сняли по просьбе населения: было неудобно подъезжать к домам из-за введенных ранее ограничений. Пешеходы тогда воспротивились.

«Когда знаки висят, они не носятся как угорелые. Бордюрчик бы сделали, а то идешь - машина прямо прет», - пожаловалась Надежда Викторовна.

А теперь - тем более: когда асфальт новый, гладкий, скорость ограничивать необходимо, настаивают пешеходы на Бекешской.