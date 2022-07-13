Зареченцев приглашают бесплатно обследоваться у медиков

13.07.2022 | 10:23

За шесть месяцев этого года более 5,5 тысячи жителей Заречного прошли диспансеризацию, а еще порядка двух тысяч - углубленный медосмотр после перенесенного коронавируса.

«Углубленную диспансеризацию могут пройти граждане, у которых после выздоровления после COVID-19 прошло не меньше 60 дней. Цель такого обследования - на ранних стадиях выявить негативные последствия, которые мог оставить в организме коронавирус», - напомнили в администрации закрытого города.

Обычная диспансеризация проводится для пациентов в возрасте от 18 до 40 лет раз в три года. В этом году ее должны пройти горожане, которые родились в 2001, 1998, 1995-м и так далее. После 40 лет диспансерный осмотр положен ежегодно.

Пройти диспансеризацию зареченцы могут в городской поликлинике МСЧ-59. Для этого нужно обратиться в окно регистратуры с полисом. Все обследования проводятся бесплатно.

Всего в области за полгода обследование прошли около 194 тысяч человек. Впервые было выявлено более 3 000 патологий сердечно-сосудистой системы, 325 случаев сахарного диабета, 212 случаев заболевания органов дыхания и 143 случая онкологических заболеваний.